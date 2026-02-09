إعلان

البنك المركزي يوقع غرامة 2.1 مليار جنيه على بنك كريدي أجريكول مصر لهذا السبب

كتب : مصراوي

05:28 م 09/02/2026

كريدي أجريكول

كتبت- منال المصري:

وقع البنك المركزي المصري غرامة بقيمة 2.1 مليار جنيه على بنك كريدي أجريكول مصر في مايو الماضي بسبب عدم وصول حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات.

ألزم المركزي بنك كريدي أجريكول إيداع هذا المبلغ كوديعة لديه دون عائد.

بلغ عجز التمويل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مبلغ 2.1 مليار جنيه وهي تعادل نفس قيمة الغرامة، وفق البيان.

في نهاية العام المالي 2025 حقق البنك النسبة المطلوبه واسترداد مبلغ 733 مليون جنيه من اجمالي الوديعه.

كريدي أجريكول البنك المركزي المصري محفظة القروض

