كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي مصر توقيع اتفاقية شراكة وتمويل مع شركة باراديس للنسيج، وعدد من الشركات المرتبطة بالمشروع، لتمويل إنشاء أكبر مصنع لصناعة الأقمشة بالمنطقة الحرة العامة بالعامرية – محافظة الإسكندرية، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم المشروعات الصناعية الكبرى ذات البعد البيئي والتصديري.

ويستهدف المشروع، وفق بيان البنك اليوم إنشاء مصنع متكامل يعتمد على أحدث التقنيات والآلات العالمية الصديقة للبيئة، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي وتعزيز مفاهيم الاستدامة، حيث يُعد المشروع الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي يسعى للحصول على شهادة LEED للاستدامة الخضراء، وهي من أبرز الشهادات العالمية المعتمدة في مجال المباني والمشروعات المستدامة.

وفي هذا السياق، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي بأن هذه الشراكة تجسد الدور الريادي للبنك كشريك استراتيجي لكبرى الكيانات الصناعية، ودعمه المستمر للمشروعات ذات القيمة المضافة العالية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأضاف الجنايني: إننا في نؤمن بأن مسؤوليتنا كأكبر بنك قطاع خاص في مصر تتجاوز تقديم الحلول التمويلية التقليدية؛ نحن نسعى لتمكين المشروعات القومية القادرة على المنافسة عالمياً وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية.

ويأتي هذا التمويل ليعكس قوة الملاءة المالية للبنك وقدرته على دعم التحولات الصناعية الكبرى التي تتبنى معايير الكفاءة الدولية، بما يضمن استمرارية تنافسية للمنتج المصري صديق البيئة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن تمويل مشروع شركة "باراديس للنسيج" يأتي ضمن استراتيجية البنك لدعم القطاعات الحيوية، ، دعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات المتطورة التي تدمج بين التوسع الاستثماري والمسؤولية البيئية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي متطور.

وقال إيهاب محي الدين، مدير مجموعة ألبين كرييشنز، التي تضم شركتي أليكس أباريلز وشركة بارادايز للمنسوجات في مصر، إن التمويل المصرفي يأتي في إطار تعزيز وتيرة العمل داخل المنطقة الحرة، واستكمال أعمال بناء أكبر وأحدث مصنع لصناعة أقمشة البوليستر، الذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذا التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط المجموعة ودورها المتنامي في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الدولية، تماشيًا مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية لمصر 2030، التي تستهدف زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار. وأكد أن هذا التمويل يجسد إيمان القطاع المصرفي ودعمه لجهود تعزيز التنمية الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية على مستوى الجمهورية بشكل عام، وفي المناطق الحرة بشكل خاص، مما يسهم في تحقيق توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالم.

وتكتسب شهادة LEED أهمية استراتيجية لشركة باراديس للنسيج، خاصة في ظل كونها مُصدّرًا رئيسيًا للسوق الأمريكية، واستهدافها التعاون مع علامات تجارية عالمية بارزة، إذ تُعد شهادات الاستدامة شرطًا أساسيًا لتعزيز القدرة التنافسية والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

ويتمثل النشاط الرئيسي للمشروع في تصميم وتصنيع أقمشة بوليستر وأقمشة صناعية عالية الجودة، تُستخدم بالأساس في إنتاج الملابس المنزلية وملابس الرياضة للعلامات التجارية العالمية، بما يدعم سلاسل التوريد للأسواق الخارجية، وعلى رأسها السوق الأمريكي.

ومن المقرر إقامة المشروع في المنطقة الحرة العامة بالعامرية – الإسكندرية، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 47,345 مترًا مربعًا، بجوار الشركة الشقيقة أليكس أباريلز للملابس الجاهزة، بما يعزز التكامل الصناعي بين الشركتين.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع نحو 102 مليون دولار أمريكي، في حين يصل إجمالي التمويل المقدم من البنك التجاري الدولي – مصر إلى 72 مليون دولار أمريكي، يتم صرفها على ثلاث مراحل، تبدأ بالمرحلة الحالية بقيمة 35.5 مليون دولار أمريكي، على أن يتم صرف باقي التمويل على مدار السنتين التاليتين وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

وأكد الجانبان أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المستدامة والتصديرية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر وزيادة الصادرات.