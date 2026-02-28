إعلان

محافظ المركزي يبحث مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مستجدات الأوضاع الاقتصادية

كتب : منال المصري

11:29 ص 28/02/2026

حسن عبد الله

كتبت- منال المصري:

بحث حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري خلال لقائه مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية؛ أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول اللقاء، وفق بيان المركزي اليوم، استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، و التطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي على مختلف الأصعدة.

هذا وقد بحث الجانبان الجهود المبذولة للحد من معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

كما تم التطرق إلى أطر تحفيز مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق الشمول المالي.

محافظ البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري الأوضاع الاقتصادية معدلات التضخم

