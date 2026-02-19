يتردد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي سؤالا شائعا هل البنوك إجازة أول يوم رمضان؟ مع بداية أول يوم عمل للقطاع المصرفي المصري اليوم الخميس في رمضان.

أكد البنك المركزي المصري أن البنوك تعمل بشكل منتظم خلال الأيام الرسمية في رمضان لكن مع تقليص ساعات العمل اليومية مراعاة للموظفين والجمهور خلال شهر الصيام.

وحدد المركزي مواعيد دخول الجمهور فروع البنوك من الساعة 9.30 إلى 1.30 ظهرا بدلا من 8.30 إلى 3 عصرا.

أما للموظفين من الساعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرا بدلا من الساعة 8.30 إلى الساعة 4 عصرا.