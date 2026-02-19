إعلان

هل البنوك إجازة أول يوم رمضان؟

كتب : منال المصري

11:30 ص 19/02/2026

البنك المركزي المصري

يتردد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي سؤالا شائعا هل البنوك إجازة أول يوم رمضان؟ مع بداية أول يوم عمل للقطاع المصرفي المصري اليوم الخميس في رمضان.

أكد البنك المركزي المصري أن البنوك تعمل بشكل منتظم خلال الأيام الرسمية في رمضان لكن مع تقليص ساعات العمل اليومية مراعاة للموظفين والجمهور خلال شهر الصيام.

وحدد المركزي مواعيد دخول الجمهور فروع البنوك من الساعة 9.30 إلى 1.30 ظهرا بدلا من 8.30 إلى 3 عصرا.

أما للموظفين من الساعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرا بدلا من الساعة 8.30 إلى الساعة 4 عصرا.

