الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر 10 ملايين دولار في أسهم "بريد فاست" لتجارة البقالة إلكترونيًا

كتب : مصراوي

12:45 م 17/02/2026

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استثمار 10 ملايين دولار في أسهم شركة بريد فاست، إحدى المنصات في مصر لتجارة البقالة عبر الإنترنت، بهدف تسريع نمو الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق تجارة التجزئة الرقمية.

ويأتي هذا الاستثمار، وفق بيان البنك اليوم، في إطار الشريحة الثانية من جولة التمويل (الفئة B) لشركة بريد فاست، وذلك إلى جانب كل من نوفاستار فينتشر، وإس بي آي انفستمنت، ومؤسسة التمويل الدولية، ومبادلة، وإيه إيه آي سي انفستمنت، وشركة العليان للتمويل، بالإضافة إلى المستثمرين الحاليين واي كومبيناتور و4 دي إكس فيتنشر.

وسيدعم هذا التمويل توسّع الشركة في مختلف أنحاء مصر، وزيادة طاقتها التشغيلية، وتعزيز مركزها المالي، بما يمنحها المرونة المالية اللازمة لتحقيق نمو مستدام.

وطوّرت الشركة نموذج تشغيل متمايزاً يتمتع بمزايا واضحة في التحكم بسلسلة الإمداد والتنفيذ القائم على البيانات.

كما أن محفظتها المتنامية من العلامات التجارية الخاصة، ونهجها المنضبط، وبنيتها التكنولوجية المملوكة لها، تضعها في موقع يؤهلها للتوسع بكفاءة في سوق استهلاكية كبيرة لا تزال تعاني من نقص في الخدمات.

ويتسق هذا الاستثمار أيضًا مع أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، إذ يعزز جهود البنك في دعم التحول الرقمي وبناء القدرات في البلاد.

ويتضمن المشروع برامج تدريب رقمي وفرصًا للتطور الوظيفي في مجالات الإدارة والتكنولوجيا وخدمة العملاء.

وتهدف هذه المبادرات إلى سد فجوات حرجة في سوق العمل، مع الإسهام في تحقيق طموحات الشركة التوسعية.

تعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ عام 2012، استثمر البنك أكثر من 14.2 مليار يورو من خلال 221 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد، دعمًا لقطاعات متعددة، بما في ذلك القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع، والبنية التحتية، والنقل.

