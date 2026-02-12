إعلان

هشام عز العرب يتوقع انخفاض سعر الفائدة اليوم بدعم ارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه

كتب : منال المصري

03:09 م 12/02/2026

هشام عز العرب

توقع هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة اليوم وفق التوقعات بدعم ارتفاع العائد الحقيقي.

وأوضح عز العرب في مقابلة مع تلفزيون الشرق اليوم، أن ارتفاع العائد الحقيقي الاسمي على الجنيه قد يساعد البنك المركزي في تحمل مخاطر زيادة التضخم بسبب العوامل الموسمية.

يعقد البنك المركزي اليوم أول اجتماع له خلال 2026 لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسط زيادة التوقعات بخفضها بين 1 و2%.

وأشار عز العرب إلي أن 40% من معدلات نمو القروض خلال 2025 جاءت لتمويل التوسعات الرأسمالية للشركات.

