عز العرب: إنشاء شركة قابضة بالامارات لامتلاك البنك الرقمي المخطط إطلاقه بمصر

كتب : منال المصري

03:07 م 12/02/2026

هشام عز العرب

قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر، إن البنك قام بإنشاء شركة قابضة تابعة للبنك في دولة الإمارات لامتلاك البنك الرقمي الذي تحت التأسيس حاليا بمصر.

وبحسب هشام عز العرب، فإن اختيار الإمارات لإنشاء بنك رقمي جاء بعد دراسة أسواق مختلفة منها موريشيوس والمملكة المتحدة وتم الحصول على موافقة من البنك المركزي مؤخرا.

وأكد أن طلبهم للبنك المركزي للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي يسير في الطريق الصحيح.

كان رشوان حمادي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبنك الرقمي قال في مقابلة مع "الشرق" إن البنك بصفته المستثمر الرئيسي، تقدم بطلب إلى البنك المركزي للموافقة على إنشاء شركة قابضة في الإمارات تابعة للبنك التجاري الدولي تقوم بملكية البنك الرقمي والمنصة التكنولوجية التي سيستخدمها البنك، على أن يتم تأسيسها في منطقة "سوق أبوظبي العالمي" برأس مال مبدئي يبلغ قرابة 160 مليون دولار.

وتوقع إطلاق البنك الرقمي برأس مال ملياري جنيه خلال الربع الأخير من العام الحالي أو الربع الأول من العام المقبل.

