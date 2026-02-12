أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD” موافقته على تقديم قرض رئيسي يصل إلى 585 مليون جنيه (حوالي 10.6 مليون يورو) لشركة "ميسكو" إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الخدمات البحرية والهندسية.

"ميسكو مصر" تقترض 585 مليون جنيه من الأوروبي لإعادة الإعمار لتجديد أسطولها

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD” موافقته على تقديم قرض رئيسي يصل إلى 585 مليون جنيه (حوالي 10.6 مليون يورو) لشركة "ميسكو" إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الخدمات البحرية والهندسية.

بحسب بيانات منشورة على موقع البنك، فإن التمويل يهدف إلى تجديد أسطول الشركة عبر تمويل شراء الشاحنات وإنشاء مرافق بنية تحتية لوجستية جديدة مع الآلات والمعدات المرتبطة بها وتوسيع المرافق اللوجستية الحالية، بما في ذلك الآلات والمعدات ذات الصلة.

ميسكو مصر هي شركة عائلية أُنشئت 1982 ولديها قاعدة عملاء تضم أكثر من 3 آلاف عميل، وتوظف أكثر من 450 موظفًا في جميع أنحاء مصر.

وتشمل محفظة عملائها قطاعات رئيسية مثل المنسوجات، والسيارات، والصلب، والإلكترونيات، والسلع الاستهلاكية، والصناعات الغذائية الزراعية.

وتشغل الشركة أسطولاً يضم حوالي 120 شاحنة (60 مملوكة و60 مستأجرة) وتدير ساحة الحاويات الفارغة في السخنة (حوالي 11000 متر مكعب).