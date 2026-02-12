أعلن البنك الأهلي المصري مواصلة دعمه لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن وصلت إلى نحو 192 مليار جنيه خلال 2025.

وقالت أكدت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك، إن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم قاعدة عملاء وصلت إلى 112 ألف عميل في مختلف أنحاء مصر، مما يعكس مدى اتساع دائرة الدعم الذي يقدمه البنك لمختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأوضحت أن هذا الدعم لا يتوقف عند التمويل فقط، بل يمتد ليشمل الخدمات غير المالية أيضًا، حيث قدم البنك من خلال 25 مركزًا لتطوير الأعمال أكثر من 70 ألف خدمة غير مالية.

وقد استفاد منها أكثر من 68 ألف شخص في مجالات التدريب والاستشارات وبناء القدرات، وذلك في إطار بناء شراكات مع المؤسسات الدولية للتنمية متخصصة في نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لمساعدة أصحاب المشروعات على النجاح والتوسع والاستمرار، بحسب التركي.

وأضافت أن البنك يهتم بشكل كبير بالتمويل المستدام، من خلال دعم المشروعات التي تحدث فرقًا إيجابيًا في البيئة والمجتمع، إلى جانب توفير خطوط ائتمانية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مما يتيح حلولًا تمويلية مرنة ومتنوعة تناسب احتياجات الجميع، حيث تم منح تسهيلات تمويلية بقيمة 3 مليارات جنيه لأكثر من 150 مشروع بنهاية سبتمبر 2025

كما أشارت إلى أن البنك يواصل تطوير الخدمات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني، حيث تم إصدار بطاقات ميزة لعملاء القطاع متناهي الصغر، لتسهيل تعاملاتهم المصرفية وتيسير الوصول إلى الخدمات، بما يساهم في دعم التحول الرقمي والشمول المالي.

قال نادر سعد رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة التنفيذي، إن البنك نجح خلال عام 2025 في استقطاب 18 ألف عميل جديد، مع توزيع التمويلات بشكل متوازن على الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية والتجارية.

وأشار إلى أن البنك يهتم بشكل خاص بالزراعة التعاقدية والصناعات الغذائية، لأنها تربط بين المزارع والمصنع، وتساعد على استقرار دخل المزارعين وأصحاب المصانع معًا، حيث بلغ حجم التمويلات الموجهة لهذه الأنشطة نحو 20 مليار جنيه.

وأكد أن قيام البنك بتطوير مراكز متخصصة للمشروعات المتوسطة ومراكز امتياز، بلغ عددها 45 مركزًا، توفر كل ما يحتاجه صاحب المشروع من تمويل ودعم فني واستشارات، لمساعدته على النمو والمنافسة بقوة.

وأوضح أن البنك يحرص على الاستمرار في تنفيذ برامج "الأهلي بيزنس" المنمطة"، التي تساعد أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام للاقتصاد الرسمي، حيث استفاد منها 71 ألف مشروع بقيمة 31 مليار جنيه، مما يساهم في توسيع دائرة العملاء المستفيدين من البرامج المتخصصة التي يطلقها البنك.