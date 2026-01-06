إعلان

مصر تستهدف تقليص عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل

كتب : منال المصري

01:37 م 06/01/2026

وزارة المالية المصرية

تستهدف مصر ممثلة في وزارة المالية تراجع عجز الموازنة الكلى إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2026-2027 نزولا من 7% مستهدف العام المالي الحالي بعد أن سجل العجز 7.2% العام المالي الماضي.

يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

ومن المتوقع، وفق استراتيجية المالية العامة للمدى المتوسط خلال الأعوام المالية الأربعة المقبلة، زيادة الإيرادات العامة إلى 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي المقبل من 15.2% مستهدف العام المالي الحالي.

كما تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية وفق المستهدف بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً خلال العامين الجاري والقادم ليصل إلى 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027/2026 من 13.4% مستهدف العام المالي الحالي.

