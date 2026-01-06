إعلان

انخفاض جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتب : آية محمد

11:58 ص 06/01/2026 تعديل في 01:32 م

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و10 قروش، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 6-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

