انخفاض جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الثلاثاء
كتب : آية محمد
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 و10 قروش، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 6-1-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.21 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.2 جنيه للشراء، و47.3 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.