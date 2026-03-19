اليوم أول أيام عطلة البنوك والبورصة بمناسبة عيد الفطر

أعلن البنك المركزي المصري إجازة البنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد الفطر لمدة 5 أيام، تبدأ من اليوم الخميس 19 مارس 2026 وحتى الاثنين 23 مارس 2026، على أن يستأنف العمل صباح الثلاثاء 24 مارس 2026.

وتعود البنوك بعد الإجازة إلى مواعيدها الرسمية، حيث تفتح أبوابها للجمهور من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3 عصرًا، وللموظفين من 8 صباحًا حتى 4 عصرًا.

وخلال فترة الإجازة، تستمر الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية، مثل ماكينات الصراف الآلي للسحب والإيداع، والمحافظ الذكية، وخدمات الإنترنت والموبايل البنكي، إلى جانب التحويلات اللحظية عبر تطبيق إنستاباي.

وفي السياق ذاته، أعلنت البورصة المصرية تعطيل جلسات التداول خلال نفس الفترة من الخميس 19 مارس وحتى الاثنين 23 مارس 2026، على أن تُستأنف التداولات يوم الثلاثاء 24 مارس 2026.

