إعلان

أمير شريف رئيسًا تنفيذيًا لشركة البركة كابيتال

كتب : منال المصري

06:29 م 26/01/2026

أمير شريف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة البركة كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك البركة مصر، تعيين أمير شريف في منصب الرئيس التنفيذي.

بحسب بيان للشركة اليوم، فإن أمير شريف يحظى بخبرة في بناء وتطوير البنية المؤسسية لأسواق المال، من خلال تصميم هياكل رأس مال فعّالة، وتأسيس منصات استثمار متعددة الأصول، وخبرات في تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما شغل شريف سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لقطاع أسواق أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، وتولّى مناصب قيادية بمجموعة الأهلي في مجالي التصكيك والتوريق.

وقبل ذلك، أمضى أكثر من عشر سنوات ضمن مجموعة بنك مصر، حيث أسهم في قيادة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية وتنفيذ صفقات بارزة.

ومن المتوقع أن يسهم تعيين أمير شريف في دعم استراتيجية الشركة الهادفة إلى تنويع منتجاتها الاستثمارية، وتعزيز دورها في تطوير أسواق رأس المال، وتقديم قيمة مستدامة لعملائها، بما يتماشى مع رؤية بنك البركة في تحقيق النمو والتوسع في السوق المصري.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أمير شريف البركة كابيتال الرئيس التنفيذي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا 3 سنوات بتهمة بث فيديوهات خادشة
حوادث وقضايا

حبس هدير عبد الرازق وأوتاكا 3 سنوات بتهمة بث فيديوهات خادشة
عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش
رياضة عربية وعالمية

عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش
"ارحموها من الشائعات".. والدة فتاة منيا القمح تكشف اللحظات الأخيرة قبل
أخبار المحافظات

"ارحموها من الشائعات".. والدة فتاة منيا القمح تكشف اللحظات الأخيرة قبل
تأثير مكملات أوميجا 3 على سكر الدم.. فائدة محتملة أم وهم شائع؟
نصائح طبية

تأثير مكملات أوميجا 3 على سكر الدم.. فائدة محتملة أم وهم شائع؟
أول تعليق من حماس بعد العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من حماس بعد العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي.. ماذا قالت؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره