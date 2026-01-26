أمير شريف رئيسًا تنفيذيًا لشركة البركة كابيتال

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة البركة كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك البركة مصر، تعيين أمير شريف في منصب الرئيس التنفيذي.

بحسب بيان للشركة اليوم، فإن أمير شريف يحظى بخبرة في بناء وتطوير البنية المؤسسية لأسواق المال، من خلال تصميم هياكل رأس مال فعّالة، وتأسيس منصات استثمار متعددة الأصول، وخبرات في تقديم حلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما شغل شريف سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لقطاع أسواق أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، وتولّى مناصب قيادية بمجموعة الأهلي في مجالي التصكيك والتوريق.

وقبل ذلك، أمضى أكثر من عشر سنوات ضمن مجموعة بنك مصر، حيث أسهم في قيادة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية وتنفيذ صفقات بارزة.

ومن المتوقع أن يسهم تعيين أمير شريف في دعم استراتيجية الشركة الهادفة إلى تنويع منتجاتها الاستثمارية، وتعزيز دورها في تطوير أسواق رأس المال، وتقديم قيمة مستدامة لعملائها، بما يتماشى مع رؤية بنك البركة في تحقيق النمو والتوسع في السوق المصري.