ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع باليونان إلى 4



أثينا - (د ب أ)

أفادت تقارير بارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الكبير الذي اندلع صباح اليوم الاثنين، في مصنع للبسكويت يقع بالقرب من مدينة تريكالا في منطقة ثيسالي بوسط اليونان، إلى أربعة قتلى، بينما لا تزال هناك امرأة في عداد المفقودين.

ونقلت صحيفة "كاثيميريني" عن مسؤول في هيئة الإطفاء القول، إن هناك 13 شخصا كانوا داخل مصنع "فيولانتا" عندما اندلع الحريق عند حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم الاثنين، وتمكن ثمانية منهم من الفرار وتم نقلهم إلى مستشفى تريكالا العام.

وأضاف المسؤول أن السبب وراء اندلاع الحريق لم يُعرف بعد. فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن دوي انفجار قوي سُمع قبل اندلاع الحريق.

وأوضح المسؤول أنه قد تم نشر نحو 40 من رجال الإطفاء و13 شاحنة إطفاء عند المصنع.

كما أشارت تقارير إلى استدعاء قوات من الوحدة الخاصة للاستجابة للكوارث، بالإضافة إلى خبراء من إدارة جرائم الحرائق العمد التابعة لهيئة الإطفاء، إلى موقع الحادث.