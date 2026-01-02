أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن سعر الفائدة في مصر أصبح إيجابيًا عند مقارنته بالمعدلات العالمية، مشيراً إلى أن الدولار وصل إلى أعلى نقطة سابقة عند 52.30 جنيهاً وفق آلية العرض والطلب.

وقال الأتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن كل المؤشرات الاقتصادية حالياً إيجابية، وأضاف أن البنك المركزي المصري يدير الأمور باحترافية مدعوماً ببنوك قوية ذات مؤشرات مالية متينة.

تابع رئيس البنك الأهلي أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا مع ارتفاع الاحتياطي النقدي فوق 40 مليار دولار وتحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، إلى جانب زيادة الصادرات والإيرادات السياحية التي تدعم استقرار الأسعار.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أنه طالما استمرت هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الجنيه المصري سيصبح خياراً مغريًا للاستثمار على مدى عام كامل مقارنة بالتحويل إلى الدولار.

أشار الأتربي إلى أن البنوك تقدم بدائل متنوعة لأصحاب الشهادات المنتهية، داعيًا المودعين إلى اختيار الوعاء الادخاري المناسب لاحتياجاتهم، مع توقع مزيد من انخفاض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.