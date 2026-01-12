إعلان

الدولار يتراجع والذهب والملاذات ترتفع.. خلاف ترامب والمركزي الأمريكي يشعل الأسواق

01:05 م 12/01/2026

الذهب والدولار

كتبت- منال المصري:

انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أدائه مقابل 6 عملات أجنبية بنحو 0.33% خلال تعاملات اليوم إلى 98.8 نقطة، مقابل ارتفاع الذهب والفضة، وفق بلومبرج.

ويأتي ذلك كرد فعل بعد تخوف الأسواق العالمية حول استقلالية لجنة السياسة النقدية الفيدرالية بالبنك المركزي الأمريكي وسط تصاعد الخلافات بين ترامب ورئيس المركزي الأمريكي.

ارتفع سعر الذهب في السوق الفورية بنحو2% خلال تعاملات اليوم إلى نحو 4588 ألف دولار للأونصة، على نفس الخطى ارتفع سعر الفضة بنحو 5.5% خلال تعاملات ليوم لتتخطي نحو 84 دولار للأونصة.

جاء ذلك بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب هددته بتوجيه لائحة اتهام جنائية تتعلق بتجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في محاولة للضغط على السياسة النقدية الفيدرالية لخفض أسعار الفائدة.

وصف باول التهديدات بأنها "ذريعة" تهدف إلى الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

هذه التصريحات وضعت الأسواق على صفيح ساخن ودفعتها إلى التكالب على الملاذات الآمنة الذهب والفضة وسط مخاوف بشأن استقلالية المركزي الأمريكي في اتخاذ قراراته وزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة على الدولار.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدولار اسعار الدولار الذهب اسعار الذهب البنك المركزي الأمريكي اسعار الفضة

