سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الأحد

09:25 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

سعر الدولار

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان، بينما تراجع في بنكي قناة السويس وكريدي أجريكول، ببداية تعاملات اليوم الأحد 7-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.5 جنيهًا للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.57 جنيه، بزيادة قرش، و48.66 جنيه للبيع.



