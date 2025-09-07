سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان، بينما تراجع في بنكي قناة السويس وكريدي أجريكول، ببداية تعاملات اليوم الأحد 7-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.5 جنيهًا للشراء، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.57 جنيه، بزيادة قرش، و48.66 جنيه للبيع.
فيديو قد يعجبك: