زاد في بنكين وانخفض في 2.. تباين سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
سعر الدولار
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30-9-2025، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.98 جنيهًا للشراء، و48.08 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.03 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.