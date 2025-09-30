إعلان

زاد في بنكين وانخفض في 2.. تباين سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

10:00 ص 30/09/2025

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30-9-2025، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.98 جنيهًا للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.03 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولاراليوم سعر الدولار في البنوك اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحداث مثيرة بعد فوز الأهلي على الزمالك.. رد فعل زيزو وإمام عاشور ومشادات المدرجات- بث مباشر
فيديو| ترامب يشكر السيسي: ساهم بشكل كبير في الوصول لخطة إنهاء حرب غزة