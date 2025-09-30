تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 30-9-2025، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.98 جنيهًا للشراء، و48.08 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48 جنيه للشراء، و48.1 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.03 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.



