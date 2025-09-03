كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.46 جنيه للشراء، و48.56 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.45 جنيهًا للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.5 جنيه، و48.6 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.