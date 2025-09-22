ارتفاع أسعار 6 عملات مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 22-9-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.
أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم
سعر الريال السعودي: 12.81 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 13.11 جنيه للشراء، و 13.15 جنيه للبيع،بزيادة قرشين للشراء والبيع.
سعر الدينار البحرينى: 126.61 جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشًا، و 128.19 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.
سعر الريال القطري: 12.24 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و 13.25 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
سعر الدينار الأردنى: 67.52 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و 68.24 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.
سعر الدينار الكويتى: 157.40 جنيه للشراء، بزيادة 17 قرشًا، و 158.51 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشًا.
