كتبت- منال المصري:

رأس محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، الجلسة الثالثة من المنتدى العربي للذكاء الاصطناعي 2025، والتي جاءت بعنوان "دور مؤسسات التمويل العربية في تفعيل وتنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي".

وقد ناقشت الجلسة، وفي بيان البنك اليوم، الدور المحوري للمؤسسات المالية في دعم المشروعات الابتكارية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.



