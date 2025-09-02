إعلان

رئيس اتحاد المصارف العربية يترأس جلسة المنتدى العربي للذكاء الاصطناعي 2025

03:18 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

رئيس اتحاد المصارف العربية

كتبت- منال المصري:

رأس محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، الجلسة الثالثة من المنتدى العربي للذكاء الاصطناعي 2025، والتي جاءت بعنوان "دور مؤسسات التمويل العربية في تفعيل وتنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي".

وقد ناقشت الجلسة، وفي بيان البنك اليوم، الدور المحوري للمؤسسات المالية في دعم المشروعات الابتكارية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.


وقاد محمد الأتربي جلسة حوارية مهمة حول دور مؤسسات التمويل العربية في دعم وتنفيذ المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات المنتدى العربي للذكاء الاصطناعي 2025 .

في إطار المنتدى العربي للذكاء الاصطناعي 2025، رأس الأستاذ محمد الأتربي الجلسة الثالثة، حيث جمع نخبة من الخبراء لمناقشة دور مؤسسات التمويل العربية في تمكين الابتكار وتطوير آليات تمويل مبتكرة لدعم التحول الرقمي.

رئيس اتحاد المصارف العربية جلسة المنتدى العربي للذكاء الاصطناعي محمد الأتربي
