سعر الفائدة ينخفض 2% على الوديعة الأسبوعية لدى المركزي بعطاء اليوم

12:59 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

سعر الفائدة

كتبت- منال المصري:

تراجع سعر العائد على الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت لدى البنك المركزي المصري 2% بعطاء الثلاثاء إلى 22.5% بعطاء الثلاثاء من 24.5% بالعطاء السابق بسبب ارتباطها بسعر الائتمان والخصم لدى المركزي.

جاء ذلك في أول عطاء بعد أن قرر المركزي المصري خفض سعر الفائدة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية السادس خلال 2025 يوم الخميس للمرة الثالثة منذ 2025 إلى 22% للإيداع و24% للإقراض.

سحب البنك المركزي المصري 343.95 مليار جنيه من فائض السيولة في 17 بنكا في عطاء للوديعة الأسبوعية للعائد الثابت بالسوق المفتوح.

يستهدف المركزي من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.

قللت البنوك من استثمار فائض السيولة لديها بالوديعة التابعة للبنك المركزي الذي تخطى ببعض المرات تريليون جنيه بعد أن خفض الفائدة 3.25% على مرتين في أبريل ومايو قبل الخفض الأخير.

