انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك ،خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-9-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.78 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 12.78 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 12.81 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش.
البنك التجاري الدولي: 12.80 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
فيديو قد يعجبك: