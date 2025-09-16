كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك ،خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-9-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.78 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.78 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.81 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.80 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.