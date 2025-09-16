كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-9-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.78 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.08 جنيه للشراء، و 13.12 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126.32 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و 127.90 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

سعر الريال القطري: 12.21 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.37 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و 68.10 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 157.20 جنيه للشراء، بتراجع 8 قروش ، و 158.19 جنيه للبيع، بتراجع 23 قروش.