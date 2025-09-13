إعلان

تعرف على الموعد النهائي لفتح حسابات بنكية مجانًا بمناسبة يوم الفلاح

04:23 م السبت 13 سبتمبر 2025

فتح حساب مصرفي

كتبت- منال المصري:

تختتم البنوك مشاركتها في فعالية اليوم العالمي للفلاح بفتح حساب مصرفي مجانا لكل مواطن غدا وبعد غد دون اشتراط حد ادنى لفتح الحساب.

ويعد اليوم العالمي للفلاح إحدى فعاليات البنك المركزي في مبادرة البنك المركزي للشمول المالي التي تستهدف تكريس الثقافة المصرفية بين المواطنين.

وتعمل البنوك خلال هذه الفعالية على تقديم حزمة من الخدمات المصرفية للعملاء من سن 15 عاما فما فوق منها فتح حساب عادي أو جاري مجانا وإصدار بطاقات خصم مباشر "دبت كارد" ومسبق الدفع "ميزة" دون احتساب أي مصروفات إدارية.

وفي السطور التالية نقدم أهم المزايا المقدمة للعملاء في مبادرة الشمول المالي خلال فعالية اليوم العالمي للفلاح.

- فتح حساب بنكي الآن من سن 15 سنة بالرقم القومي فقط.

- فتح حساب شمول مالي مجانا وبدون حد أدنى.

- إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر.

- إصدار مجاني للبطاقه المدفوعة مقدما (ميزة).

- اشتراك مجاني في خدمة الموبايل البنكي.

- إصدار مجاني للمحفظه الرقمية.

- الاشتراك في خدمة "إنستاباي".

البنك المركزي فتح حسابات بنكية يوم الفلاح
