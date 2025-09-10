كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بقيمة تتراوح بين 6 قروش و15 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.08 جنيه للشراء، و 48.18 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.06 جنيه للشراء، و48.16 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.05 جنيهًا للشراء، و48.15 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.07 جنيه للشراء، و48.17 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.31 جنيه، و48.41 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.