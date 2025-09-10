كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.76 جنيه للشراء، و12.83 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.78 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.77 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.78 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.79 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.