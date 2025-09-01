كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-9-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.89 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.20 جنيه للشراء، و 13.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.42 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و 129.02 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الريال القطري: 12.31 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و 13.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 67.95 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و 68.70 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الكويتى: 158.26 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و 159.26 جنيه للبيع، بزيادة قرش.