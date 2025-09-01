إعلان

انخفاض أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:08 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

الريال السعودي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 1-9-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.89 جنيه للشراء، و12.96 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.20 جنيه للشراء، و 13.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.42 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و 129.02 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

سعر الريال القطري: 12.31 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و 13.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 67.95 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و 68.70 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الكويتى: 158.26 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و 159.26 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

اسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الاماراتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة