ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 1-9-2025، بينما تراجع في بنك قناة السويس، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.52 جنيه للشراء، و48.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.52 جنيهًا للشراء، و48.52 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.54 جنيه للشراء، و48.64 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.57 جنيه، و48.66 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
