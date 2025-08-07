كتبت- منال المصري:

دعا مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر الجمعية العامة غير العادية الشهر المقبل للموافقة على تجديد مدة البنك 50 عاما اعتباراً من 9 فبراير 2027 إلى 8 فبراير 2077. كما تضمن الموافقة على تعديل المادة "5" من النظام الأساسي.

وبحسب إفصاح البنك في البورصة اليوم فإن دعوة الجمعية للانعقاد جاء بعد اجتماع مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر اليوم 7 أغسطس 2025.

كان بنك كريدي أجريكول مصر أعلن تراجع صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي 6% على أساس سنوي إلى نحو 3.534 مليار جنيه نتيجة تلاشي العائدات الإستثنائية لنشاط الصرف الأجنبي النصف الأول من عام 2024.