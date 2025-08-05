بعد ارتفاع المفاجئ.. تعرف على سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

عاود سعر الدولار للانخفاض مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم في البنوك الكبرى بعد أن سجل ارتفاعا مفاجئا بنحو 12 قرشا في بداية التعاملات الصباحية تحت زيادة الطلب.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.38 جنيه للشراء، و48.48 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.47 جنيه للشراء، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.39 جنيهًا للشراء، و48.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.37 جنيه للشراء، و48.47 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.59 جنيه بتراجع 4 قروش، و48.69 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.