سعر الدولار اليوم في 10 بنوك ببداية تعاملات الأحد

09:28 ص الأحد 31 أغسطس 2025

سعر الدولار

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد 31-8-2025، عند نفس مستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.53 جنيه للشراء، و48.63 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.52 جنيهًا للشراء، و48.62 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.68 جنيه، و48.78 جنيه للبيع.



الثانوية العامة

