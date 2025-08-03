سحب ماكينة ATM للكارت.. خطوات استعادة البطاقة المصرفية

كتب- أحمد والي:

يتفاجئ بعض العملاء بسحب ماكينة الـATM لبطاقات الدفع خلال إجراء عملية سحب أو إيداع نقدي في وقت يتزايد فيه اعتماد العملاء على التعامل على بطاقتهم في السحب أو الإيداع من ماكينات الصراف الآلي أو الشراء أونلاين من التجار بدلا من الدفع كاش أو الذهاب إلى فروع البنوك.

في هذا التقرير يوضح مصراوي خطوات استرجاع بطاقة الفيزا المسحوبة من ماكينات الصراف الآلي، وفقًا لما أوضحته خدمة عملاء البنك الأهلي:

خطوات استعادة بطاقة الفيزا بعد سحبها:

- الاتصال بخدمة العملاء: فور سحب البطاقة، يجب على العميل التواصل مع خدمة عملاء البنك التابع له، وتقديم كافة البيانات الخاصة بالبطاقة، إضافة إلى تحديد عنوان الماكينة التي تم سحب البطاقة بها.

- إذا كانت الماكينة تابعة لنفس البنك: تُحتجز البطاقة داخل البنك الذي تتبعه الماكينة، ويمكن للعميل استلامها في اليوم التالي من أقرب فرع.

- إذا كانت الماكينة تابعة لبنك آخر: في هذه الحالة تُعد البطاقة مفقودة، ويقوم البنك التابع للعميل بإلغاء البطاقة وإصدار بطاقة جديدة بدل فاقد خلال أسبوع عمل من تاريخ الإبلاغ.

أسباب سحب الفيزا من ماكينة الصراف الآلي:

-إدخال الرقم السري (PIN) بشكل خاطئ أكثر من مرة.

-خلل فني في الماكينة أو عطل في البطاقة نفسها.

-استخدام بطاقة منتهية الصلاحية.

-التأخر في سحب البطاقة بعد انتهاء العملية.