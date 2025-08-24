تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد 24-8-2025، بينما استقر في 7 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.42 جنيهًا للشراء، و48.52 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.47 جنيه، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا للشراء والبيع.
