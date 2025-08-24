كتبت- دينا كرم:



تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد 24-8-2025، بينما استقر في 7 بنوك مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.43 جنيه للشراء، و48.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.42 جنيهًا للشراء، و48.52 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.47 جنيه، و48.57 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا للشراء والبيع.