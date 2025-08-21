كتبت- منال المصري:

شارك موظفو بنك التعمير والإسكان في مبادرة "كتابي هديتي"، التي أُطلقت تحت رعاية البنك المركزي المصري وبالتعاون مع بنك الكساء المصري، تحت شعار "كن جزءً من التغيير"، وتهدف المبادرة إلى إشراك موظفي البنك في التبرع بالكتب التعليمية والثقافية والدراسية وإعادة توجيهها للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق التكافل المجتمعي.

ويأتي ذلك انطلاقًا من التزام بنك التعمير والإسكان بدوره المجتمعي، وحرصه على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي من خلال مشاركته في مبادرات وبرامج تنموية تضمن تكافؤ الفرص وتعزز مبادئ العدالة والمساواة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

إلى جانب حرص البنك الدائم على تمكين موظفيه من المشاركة الفعالة في المبادرات المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتحقيق التكافل الاجتماعي، لتحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته مبادرة "العيد فرحة"، والتي شهدت إقبالاً واسعًا من موظفي البنك، مما يعكس حرصهم على دعم المبادرات ذات البُعد الإنساني والتنموي، وإيمانهم بدورهم الفعّال في إحداث أثر ملموس ومستدام داخل المجتمع.