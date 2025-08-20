إعلان

لليوم الثاني.. سعر الدولار يقفز مقابل الجنيه خلال تعاملات البنوك اليوم

10:48 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025

سعر الدولار

كتبت- دينا كرم:

قفز سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي مقابل الجنيه، بقيمة تتراوح بين 21 و 25 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.61 جنيه للشراء، و48.71 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.63 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع، بزيادة 23 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.67 جنيه، و48.77 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدولار الجنيه أسعار الصرف
