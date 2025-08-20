إعلان

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:47 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025

سعر الريال السعودي

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025، مقارنة بتعاملات أمس ، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.85 جنيه للشراء، بزيادة قرشين ، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك مصر: 12.87 جنيه للشراء، و12.94 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.85 جنيه للشراء، بزيادة قرشين ، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش

بنك الإسكندرية: 12.89 جنيه للشراء، و12.93 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.92 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

