كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و15 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 19-8-2025، مقارنة بمستواه بنهابة تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.41 جنيه للشراء، و48.51 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.4 جنيهًا للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.5 جنيه، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.