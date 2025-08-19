سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و15 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 19-8-2025، مقارنة بمستواه بنهابة تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.41 جنيه للشراء، و48.51 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.42 جنيه للشراء، و48.52 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.4 جنيهًا للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.5 جنيه، و48.6 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا للشراء والبيع.
