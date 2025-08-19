إعلان

ارتفاع أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:27 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

أسعار العملات العربية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.83 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.89 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.13 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126.79 جنيه للشراء، و128.38 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.25 جنيه للشراء، و13.34 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.62 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و68.36 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 157.45 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و158.34جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار العملات العربية سعر الريال السعودي سعر الدرهم الاماراتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية الأولى اليوم