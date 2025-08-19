كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.83 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.89 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.13 جنيه للشراء، و13.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126.79 جنيه للشراء، و128.38 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.25 جنيه للشراء، و13.34 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.62 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش، و68.36 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 157.45 جنيه للشراء، بزيادة 10 قروش، و158.34جنيه للبيع، بتراجع قرشين.