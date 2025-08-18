كتبت- منال المصري:

شارك هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، تغريدة للإعلامية لميس الحديدي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) التي أثنت فيها على كفاءة حسن عبد الله في إدارة السياسة النقدية، خاصة مع تجديد الثقة فيه للمرة الرابعة.

وعلق عز العرب قائلاً: "حقيقي وأتفق معها، كانت مرحلة ربنا يعلم بيها في صيف 2022."

كان حسن عبد الله تولى منصب قائما بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس 2022 خلفا لطارق عامر المحافظ السابق، بعد أن تقدم باستقالته قبل نهاية ولايته بسنة و3 أشهر.

وقد جاء تعيينه محافظًا للبنك المركزي في 18 أغسطس 2022 وقت بالغ الصعوبة، تزامنًا مع أزمة حادة في النقد الأجنبي، وانتشار السوق السوداء، وتصاعد معدلات التضخم، وهي تحديات تطلبت تدخلًا نقديًا حاسمًا.

وصدر قرار جمهوري اليوم الاثنين بتجديد الثقة في حسن عبد الله في منصب قائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري بداية من غدا 18 أغسطس 2025 لمدة عام آخر وللسنة الرابعة على التوالي.

وكانت لميس الحديدي قد أشادت بقدرة حسن عبد الله على قيادة البنك المركزي المصري خلال فترة صعبة، حيث تمكن من مواجهة التضخم الذي بدأ يتراجع تدريجياً، وإدارة مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى تعامله الذكي مع استثمارات الأجانب في أدوات الدين (الأموال الساخنة).

كما نوّهت إلى نجاحه في توفير العملة الصعبة بانتظام لدعم الواردات، وتحسين أداء المصارف، والحد من ظاهرة طبع النقود التي كانت تشكل كارثة نقدية.

وأكدت لميس أن "الثقة هي أهم أعمدة أي اقتصاد"، معربة عن اعتقادها بأن البنك المركزي استعاد هذه الثقة في سياسته النقدية رغم كل الضغوط والتحديات المحيطة.