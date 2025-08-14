انخفاض سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الخميس 14-8-2025 ، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
البنك الأهلي المصري: 12.83 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.90 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
بنك مصر: 12.83 جنيه للشراء، بتراجع قرشين ، و12.90 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
بنك القاهرة: 12.83 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.90 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
بنك الإسكندرية: 12.86 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.85 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
