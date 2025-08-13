كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المصري الخليجي (إي جي بنك) رفع الحد الأقصى للمشتريات خارج مصر إلى 10 آلاف دولار أمريكي على بطاقات "وورلد إيليت"، وزيادة الحد الأقصى للمشتريات أونلاين داخل مصر إلى 5 آلاف دولار على البطاقات الائتمانية الأخرى. كما شملت التعديلات خفض عمولة استخدام جميع البطاقات الائتمانية في المشتريات بالعملات الأجنبية من 5% إلى 3%.

وأشار البنك إلى أنه تم كذلك زيادة الحد المتاح للمسافرين من العملات الأجنبية إلى 5 آلاف دولار، على أن يبدأ تطبيق هذه التحديثات اعتبارًا من 14 أغسطس 2025.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية إي جي بنك لتعزيز راحة العملاء وتسهيل معاملاتهم المالية داخل وخارج البلاد، عبر تقديم مزايا تنافسية وخدمات مصرفية أكثر مرونة.