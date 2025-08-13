كتبت- منال المصري:

عزز سعر صرف الجنيه من مكاسبه مقابل الدولار ليرتفع إلى أعلى مستوى له خلال عام بدعم انتعاش موارد النقد الأجنبي وتقليل الضغط على الدولار.

وفق بيانات بنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين على مستوى القطاع المصرفي المصري، ارتفع الجنيه 10 قروش مجددا مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم إلى 48.3 جنيه للشراء و48.4 جنيه للبيع لكل دولار.

خلال آخر 6 أسابيع شهد الجنيه تحسنا ملحوظا مقابل الدولار وهو ما أرجعه بعض المصرفيين إلى زيادة تدفق موارد النقد الأجنبي مع موسم السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج اللتين تشهدان رواج في العطلات الصيفية.

تراجع الضغوط

قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن زيادة تدفقات موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة خاصة السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهما في انتعاش سعر صرف الجنيه.

وأوضح أن استمرار تدفق أموال المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية ساهمت في تخفيف الضغوط على طلب الدولار نتيجة زيادة العرض من النقد الأجنبي.

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 69.6% إلى 32.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام المالي 2024-2025 مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات السياحية 15.4% خلال أول 9 شهر من العام المالي 2024-2025 إلى نحو 12.5 مليار دولار مقابل نحو 10.9 مليار دولار)، بنفس الفترة من العام المالي 2023-2024.

تجار الفائدة تحت بريق العائد على الجنيه

ورجح بنك ستاندرد تشارترد في بيان له بشأن توقعاته المستقبلية للنصف الثاني من 2025، أن تعزز تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية زيادة الثقة في الجنيه المصري، وأن تظل تجارة الفائدة في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية، وفق ما قاله البنك.

سجل العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل بالجنيه نحو 22% وهو يعد أعلى عائد مقدم على الودائع قصيرة الأجل.

كان جولدن مان ساكس أحد البنوك العالمية الأمريكية أوصى المستثمرين الأجانب بشراء الجنيه كاستثمار مربح مؤكدا أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته 30% مقابل الدولار.

جذبت مصر 25 مليار دولار أموال ساخنة في أول عام من تحرير سعر الصرف ليقفز إجمالي رصيد المحفظة إلى قرابة 38 مليار دولار بنهاية مارس 2025.