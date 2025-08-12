تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 12-8-2025، بينما ارتفع في بنكين، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.4 جنيه للشراء، و48.5 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.43 جنيهًا للشراء، و48.53 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.44 جنيه للشراء، و48.54 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.45 جنيه للشراء، و48.55 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.46 جنيه، بتراجع قرشين، و48.55 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
