كتبت- منال المصري:

واصل سعر صرف الجنيه تعزيز مكاسبه مقابل الدولار على مدار شهر ونصف بشكل فاق توقعات السوق وسط زيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر مختلفة.

وارتفع الجنيه خلال آخر شهر ونصف بأكثر من 2% مقابل الدولار ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام مسجلا 48.44 جنيه للشراء و48.54 جنيه للبيع لكل دولار خلال تعاملات البنوك اليوم.

ويأتي ذلك في وقت وجه بعض الاقتصاديين انتقادا باستمرار اعتماد البنوك على الأموال الساخنة- الاستثمار الأجنبي غير المباشر- لتدعيم قوة الجنيه، تحت مخاوف وجود مخاطر محتملة على الجنيه عند خروجهم كما حدث في أوقات سابقة.

فيما أرجع مصرفيون تحدث إليهم مصراوي ارتفاع الجنيه إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي تزامنا مع موسم السياحة وانتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تشهد رواجا خلال العطلة الصيفية.

ويأتي ذلك مع استمرار تدفق أموال تجار الفائدة في ظل وجود قناعة لدى المستثمرين الأجانب باستقرار سعر الصرف الجنيه وارتفاع العائد المقدم عليه مقارنة بالدولار، وفق ما قاله مصرفيون.

في أبريل الماضي تراجع الجنيه إلى أدنى مستوى له ليسجل 51.7 جنيه قبل التعافي مجددا تحت ضغط خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من مصر ارتبطت وقتها بمخاوف حرب الرسوم الجمركية التي قادها دونالد ترامب.

ويخضع سعر صرف الجنيه إلى حجم العرض من العملات الأجنبية مقابل الطلب دون تدخل من البنك المركزي وفق سياسة سعر الصرف التي يتبعها منذ مارس 2024.

تحويلات المصريين

انتعشت تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تعد أهم مورد للنقد الأجنبي خلال العطلة الصيفية مع قضائهم إجازة الصيف مع ذويهم.

وعادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج للانتعاش بعد إصلاحات مارس 2024 التي ساهمت في توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج 69.6% إلى 32.8 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من العام المالي 2024-2025 مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

السياحة

تشهد السياحة رواجا ملحوظا خلال هذا الموسم وهو ما ساهم في دخول نقد أجنبي للبلاد عزز من قوة الجنيه مقابل الدولار.

ارتفعت الإيرادات السياحية 15.4% خلال أول 9 شهر من العام المالي 2024-2025 إلى نحو 12.5 مليار دولار مقابل نحو 10.9 مليار دولار)، بنفس الفترة من العام المالي 2023-2024.

الأموال الساخنة

عزز المستثمرون الأجانب استثماراتهم في الجنيه المصري وسط استقرار سعر الصرف وقوة الجنيه مقابل الدولار وارتفاع العائد.

يمثل العائد المرتفع على الجنيه أحد العوامل الجاذبة للمستثمرين الأجانب خاصة مع سهولة خروجهم ودخولهم من السوق دون عائق.

سجل العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل بالجنيه نحو 22% وهو يعد أعلى عائد مقدم على الودائع قصيرة الأجل.

كان جولدن مان ساكس أحد البنوك العالمية الأمريكية أوصى المستثمرين الأجانب بشراء الجنيه كاستثمار مربح مؤكدا أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته 30% مقابل الدولار.

جذبت مصر 25 مليار دولار أموال ساخنة في أول عام من تحرير سعر الصرف ليقفز إجمالي رصيد المحفظة إلى قرابة 38 مليار دولار بنهاية مارس 2025.

ورجح بنك ستاندرد تشارترد في بيان له بشأن توقعاته المستقبلية للنصف الثاني من 2025، أن تعزز تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية زيادة الثقة في الجنيه المصري، وأن تظل تجارة الفائدة في صدارة اهتمامات المستثمرين، مدعومة بنجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية، وفق ما قاله البنك.