كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك ، خلال تعاملات اليوم الأحد 10-8-2025، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.88 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و12.95 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 12.88 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و12.95 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 12.86 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.92 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش، و12.95 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 12.90 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.