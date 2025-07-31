الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويقفز مقابل الجنيه في منتصف تعاملات الخميس

كتبت- آية محمد:

عكس سعر صرف الدولار اتاجهه الهبوطي وقفز مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 14 و19 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 31-7-2025، مقارنة بمستواه ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

رغم ارتفاع سعر الدولار لا يزال تحت مستوى الـ49 جنيه وهو أدنى مستوى له منذ 9 أشهر مقابل الجنيه.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.8 جنيه للشراء، و48.9 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.8 جنيه للشراء، و48.9 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.81 جنيه للشراء، و48.91 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.83 جنيه للشراء، و48.93 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.85 جنيه بزيادة 14 قرشًا، و48.95 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.