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احتياطي النقد الأجنبي لمصر يقفز 38% في عام ونصف ويصل لمستوى قياسي جديد- تفاعلي

02:43 م الخميس 24 يوليه 2025

احتياطي النقد الأجنبي

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كتبت- منال المصري:

قفز احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 38% خلال عام ونصف ليصل إلى مستوى قياسي بنهاية يونيو الماضي بدعم تدفقات صفقة رأس الحكمة.

وزاد احتياطي النقد الأجنبي بنحو 13.45 مليار دولار خلال ام ونصف إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 من 35.25 مليار دولار يناير 2024.

ساهمت تدفقات صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات البالغة 24 مليار دولار تدفقات سائلة و11 مليار دولار مبادلة ودائع إماراتية مستحقة على مصر في تغذية احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.

في الرسم التفاعلي التالي يعرض مصراوي تطور احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال عام ونصف:

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