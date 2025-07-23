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الدولار يعكس اتجاهه الهبوطي ويرتفع مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

04:44 م الأربعاء 23 يوليو 2025

سعر الدولار

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كتب- أحمد والي:

عكس سعر الدولار اتجاهه الهبوطي بشكل مفاجئ وقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات بعض البنوك اليوم الأربعاء 23-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

كان الدولار هبط بنحو 32 قرشا خلال تعاملات يومي الاثنين والثلاثاء قبل أن يعود للارتفاع مجددا الأربعاء وسط آلية العرض والطلب على النقد الأجنبي.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، بارتفاع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49 جنيهًا للشراء، و49.1 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.95 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.14 جنيه، و49.24 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

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