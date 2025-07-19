غدا.. المركزي يبيع أذون خزانة بـ65 مليار جنيه



كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي المصري بيع أذون خزانة أجل 3 أشهر (91 يوما) و9 أشهر (273 يوما) بقيمة 65 مليار جنيه غدا الأحد، وفق بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني.



ويعمل البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري كل أسبوع بطرح أذون وسندات خزانة بهدف جمع سيولة لسد عجز الموازنة تحت ضغط زيادة المصروفات.

الخميس الماضي، أصدر البنك المركزي أذون خزانة محلية أجل 6 أشهر وسنة بنحو 66.5 مليار جنيه بأقل بنحو 26% عن السيولة المستهدف جمعها



وارتفعت تكلفة متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 6 أشهر “182 يوما” إلى 27.49% مقابل 27.16% في العطاء السابق



كما ارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل سنة “364 يوما” إلى 25.59% مقابل 25.13% بالعطاء السابق.